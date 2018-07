Manutenção deixa 12 bairros sem água em São Paulo Uma manutenção na Estação Elevatória de Água Sumaré, na zona oeste da cidade de São Paulo, interromperá o abastecimento das 21 horas de amanhã até as 8 horas de sábado, 30. Serão afetados os moradores dos bairros Urbanizadora, Campos da Escolástica, Cerqueira César, Consolação, Higienópolis, Jardim América, Jardim das Bandeiras, Pacaembu, Sumaré, Sumarezinho, Vila Madalena e Vila Pompeia. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) recomenda a utilização de água com moderação durante o período.