Manutenção deixa 15 bairros de Guarulhos sem água Pelo menos 15 bairros da cidade de Guarulhos, na região leste da Grande São Paulo, sofrem com o corte no abastecimento de água nesta segunda-feira, 16, entre as 6 e 18 horas em razão de serviços de manutenção do reservatório da Estação de Tratamento de Água (ETA) Cabuçu.