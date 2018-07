Manutenção deixa 25 mil sem água amanhã no Morumbi Cerca de 25 mil moradores da região do Morumbi, zona sul de São Paulo, terão o fornecimento de água interrompido na quinta-feira, 13, para que técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizem serviços de manutenção no sistema de distribuição de água tratada dos bairros Jardim Olinda e Jardim Catanduva.