Manutenção deixa 500 mil sem água em cidades do PE

Cerca de 500 mil pessoas ficarão sem água até sábado em três cidades de Pernambuco. A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) informou que a falta de água começou nesta quinta-feira, 30, em dez bairros de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, por conta de uma manutenção na estação de tratamento de Gurjaú, para permitir a integração com a estação de Matapagipe. O Distrito Industrial de Prazeres e indústrias situadas entre o reservatório da Compesa da Bela Vista e o de Ponte dos Carvalhos também são afetados. De acordo com a Compesa, serão 36 horas de serviços e mais 12 para o restabelecimento do sistema, com o processo de enchimento da adutora e reservatórios. O retorno do abastecimento será gradativo conforme o bairro. Em função de uma retirada de vazamento de uma adutora, a instalação de novos equipamentos e a energização da subestação, deixarão os bairros de Jordão, em Recife; Ponte dos Carvalhos e Pontezinha, em Cabo de Santo Agostinho; e Barra de Jangada, Piedade, Candeias, Cajueiro Seco, Massangana, Muribeca dos Guararapes e Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, sem água.