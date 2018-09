Manutenção deixa 675 mil sem água nesta terça em SP

Cerca de 675 mil moradores das regiões de Itaquera e Guaianazes, na zona leste da capital paulista, ficarão sem água nesta terça-feira, 25. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai realizar serviços para melhorar a eficiência e a segurança nos reservatórios dessas regiões a partir das 6 horas, que deve seguir até as 19 horas, quando começará a ser normalizado o abastecimento. Segundo a Sabesp, será feita a substituição de válvulas de controle de entrada do reservatório de Itaquera, reparos na válvula de bloqueio da adutora Guaió-Itaquera e substituição dos painéis da estação elevatória Guaianazes. A Sabesp reforçará a sua Central de Atendimento 195 durante a parada. A colaboração de toda a população com o uso racional da água armazenada nos reservatórios domiciliares é muito importante, segundo a Sabesp.