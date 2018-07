Manutenção deixa bairros de SP sem água Moradores dos bairros das regiões do Itaim Paulista e Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, serão afetados pelo corte no abastecimento de água, amanhã, em razão de serviços de manutenção na rede de distribuição da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O corte ocorre entre as 8h e 20 horas na região do Itaim, e entre as 9h e 17h na região de Ermelino.