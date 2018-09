Manutenção deixa capital e Grande SP sem água

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) fará a limpeza e desobstrução na abertura de um túnel da Represa de Águas Claras, uma das seis que compõem o Sistema Cantareira.

Os serviços ocorrem entre as 7 e 10 horas, e a normalização total do sistema está prevista para até 24 horas após a realização dos trabalhos. Muitos imóveis que utilizarem com moderação a água do reservatório residencial podem não ficar com as torneiras secas, segundo a Sabesp.

A manutenção deve atingir as cidades de Carapicuíba, Osasco, Barueri, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Guarulhos e São Caetano, além de 14 bairros paulistanos: Anhanguera, Pirituba, Lapa, Pinheiros (zona oeste), Freguesia do Ó, Casa Verde, Santana, Tremembé, Vila Maria (zona norte), Mooca, Penha, Vila Formosa, Vila Alpina (zona leste) e Sé (centro).