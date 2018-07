Manutenção deixa cem mil sem água na capital paulista Cerca de cem mil moradores de parte da zona leste de São Paulo serão afetados hoje pelo corte no fornecimento de água, necessário para realização de serviços de manutenção no sistema de bombeamento do reservatório localizado na Rua Francisco Filgueiras, no Jardim Popular. O corte terá início às 9 horas e deve se estender até as 15 horas. A normalização total do serviço está prevista para as 22 horas, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).