Manutenção deixa sem água Sacomã e de Guaianazes A manutenção em dois reservatórios da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) causa, hoje, o corte d''água na região do Sacomã, zona sul de São Paulo. Amanhã, é a vez de moradores da região de Guaianazes, na zona leste de São Paulo, sofrerem com a interrupção no abastecimento. A normalização está prevista para as 21 horas do mesmo dia.