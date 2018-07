Manutenção deixa três regiões de São Paulo sem água Interligação no sistema de distribuição e trabalhos em estações elevatórias da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) causam a interrupção no fornecimento de água, hoje, para moradores das regiões de São Mateus e Guaianazes, na zona leste, e Lapa, zona oeste.