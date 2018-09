Manutenção deixará 100 mil sem água na terça em SP O fornecimento de água para a região do Cangaíba, na zona leste da capital, será suspenso das 7 às 19 horas na terça-feira, afetando cerca de 100 mil pessoas. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) adotará a medida para trocar os painéis eletrônicos da estação elevatória de água tratada do bairro. Segundo a empresa, o abastecimento será retomado após o fim dos trabalhos, com previsão para ser normalizado até as 6 horas de quarta-feira. Durante os serviços de manutenção, além do Cangaíba, devem sofrer com a falta de água os bairros Engenheiro Goulart, Engenheiro Trindade, Jardim Cangaíba, Jardim Danfer, Jardim Fernandes, Jardim Hercília, Jardim Janiópolis, Jardim Jaú, Jardim Penha, Jardim Piratininga, Vila Cisper, Vila Constância, Vila Costa Melo, Vila Dalila, Vila Imprensa, Vila Láis, Vila Mesquita, Vila Montevidéu, Jardim Verônia e Parque Boturussu.