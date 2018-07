Manutenção deixará 300 mil sem água em Curitiba

As obras para a revitalização dos reservatórios do Portão e Corte Branco são necessárias para garantir o abastecimento da população com água tratada. O serviço pode afetar parcialmente o fornecimento de água em 19 bairros da cidade, das 16 horas de sábado às 7 horas do domingo.

Os bairros que podem ser afetados são Água Verde, Capão Raso, Fany, Portão, Fazendinha, Guaíra, Lindóia, Vila Izabel, Santa Quitéria, Novo Mundo, Pinheirinho, Seminário, Xaxim, Cidade Industrial, Boqueirão, Cajuru, Guabirotuba, Jardim Américas e Uberaba. A companhia abastecerá o Hospital do Trabalhador pelo sistema do Pinheirinho.