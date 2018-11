Manutenção deixará 40 mil sem água amanhã em SP Mais de 40 mil moradores da região da Lapa, na zona oeste de São Paulo, ficarão sem água amanhã entre 8h e 17h30 por conta de uma manutenção que será realizada pela Sabesp na torre do reservatório Vila Romana. De acordo com a empresa, os serviços de lavagem, inspeção e desinfecção da torre serão feitos para assegurar a qualidade do abastecimento de água aos moradores da região.