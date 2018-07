Manutenção deixará 450 mil sem água amanhã em SP Mais de 450 mil pessoas ficarão sem água amanhã na região de Itaquera, na zona leste de São Paulo, por conta de obras de manutenção da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp). Uma válvula de controle do fluxo de água será substituída e, por isso, o fornecimento será suspendo das 6 às 19h30. Em alguns locais, mais distantes do reservatório Itaquera ou em regiões altas, o abastecimento poderá ser normalizado só na madrugada de quarta-feira. De acordo com a Sabesp, 30 pessoas, entre técnicos e especialistas em saneamento, serão mobilizados para concluir os serviços no tempo previsto de trabalho, de 13 horas e meia. A manutenção, segundo a companhia, é necessária para melhorar o controle da vazão de entrada no reservatório e aumentar, assim, sua eficiência. Durante o período de troca, a Sabesp pede a colaboração dos moradores da região na economia e no uso racional da água. A central de atendimento (195) da empresa será reforçada no período. Os bairros afetados com a falta de água serão: Vila Valdemar, Vila Verde, Itaquera, Jd. Brasil, Jd. Brasília, Jd. Campos, Jd. Cardoso, Jd. Célia, Jd. Centenário, Jd. Cibele, Jd. Cristina, Jd. das Carmelitas, Jd. do Carmo, Jd. dos Pinheiros, Jd. Helian, Jd. Eliane, Jd. Etelvina, Jd. Fanganiello, Jd. Fernandes, Jd. Gouveia, Lajeado, Parque do Carmo, Vila Bozzini, Vila Brasil, Vila Carmosina, Vila Chuca, Vila Cosmopolita e Vila Cruzeiro. Além destes locais, também sofrerão com falta de água os moradores de Vila Ferreira, Vila Gil, Vila Iolanda, Vila Jussara, Vila Lourdes, Vila Marilena, Vila Matilde, Vila Minerva, Vila Nanci, Vila Progresso, Vila São José, Vila Santana, Vila Solange, Vila Santa Cruz, Vila Santa Rita, Vila Santa Terezinha, Vila Yolanda, Jd. Pérola, Jd. Redil, Cohab Hospital Itaquera C1, Vila Santa Isabel, Souza Ramos, Jd. Ivete, Vila Mariana, Jd. Nova América, Cid. A. E. Carvalho, Jd. Helena, Jd. Áurea, Jd. Aurora e Jd. Arisi.