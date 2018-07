Manutenção deixará 80 mil sem água na zona leste

O fornecimento de água será interrompido a partir das 8h desta terça, nos bairros abastecidos pelo reservatório localizado na rua Silvério Fontes, 75, em Cidade Tiradentes. A previsão é de que os serviços sejam concluídos até as 18h, com normalização do abastecimento até as 23h do mesmo dia, segundo a empresa.

A Sabesp recomenda aos moradores dos bairros Cidade Tiradentes, Conjunto Barro Branco, Conjunto Castro Alves, Conjunto Inácio Monteiro, Conjunto José Bonifácio, Conjunto Juscelino, Conjunto Prestes Maia, Jardim Santa Rita, Jardim Santa Maria, Jardim Vilma Flor, Jardim do Divino, Cidade Líder, Jardim Maravilha e Jardim das Roseiras que economizem a água armazenada em suas caixas d''água. A lavagem do reservatório, segundo a Sabesp, é essencial para manter a qualidade da água distribuída aos moradores da cidade.