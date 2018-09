Manutenção deixará sem água região do Sacomã em SP A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realiza amanhã, dia 26, serviços de manutenção preventiva no reservatório Cursino, na capital paulista. Por isso, haverá interrupção do abastecimento na região do Sacomã das 8 às 20 horas da terça-feira.