Manutenção fecha 2 estações da linha 2-Verde em SP

Logo após o término da operação de amanhã, ainda no começo da madrugada, o Metrô dará início à substituição de componentes do Aparelho de Mudança de Via (AMV), equipamento que possibilita manobras dos trens de uma via para outra. Os usuários que estiverem nas estações na manhã de quarta-feira serão informados da alteração pelo sistema de som e por meio de cartazes.

Durante o período, os usuários das estações serão atendidos gratuitamente por seis ônibus extras da SPTrans. Os coletivos partirão do terminal de ônibus da estação Vila Madalena, com intervalos médios de cinco minutos, e passarão em frente às estações Sumaré e Clínicas, retornando depois pelo mesmo itinerário. No trecho entre as estações Clínicas e Vila Prudente, a operação na Linha 2-Verde será normal.