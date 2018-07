Manutenção interrompe fornecimento de água em Vitória

A interrupção, que teve início às 7 horas, vai até às 18 horas. As áreas afetadas são: Vila Velha (todo o município), Vitória (todos os bairros localizados na ilha de Vitória, até a ponte da Passagem e o Canal de Camburi), Cariacica (todo o município, com exceção de Cariacica-Sede, Ibiapaba, Morro Novo, Nova Esperança, Nova República, Nova Rosa da Penha I e II, Porto Belo I e II, Residencial Andorinhas, Santa Luzia, São João Batista, Vila Merlo, Vila Progresso, Areinha, Boca do Mato, Bubu, Campo Verde, Cangaíba, Dido Fontes, Fazenda Modelo, Ferreira Borges, Limão, Maricará, Mocambo, Mochuara, Parque Nacional, Prolar I e II, Porto de Cariacica e Santo Antônio) e a cidade Viana (com exceção de Viana-Sede, Bom Pastor e Ribeira).

A adutora da nova Ponte da Passagem serve de interligação entre os sistemas de abastecimento dos rios Jucu e Santa Maria, reforçando o fornecimento de água, em casos emergenciais, para os bairros próximos ao Canal da Passagem, como Praia do Canto e Jardim da Penha.

O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 36 horas após a conclusão dos serviços.