Manutenção vai afetar abastecimento de água no ABC Os moradores das cidades de São Bernardo do Campo, Diadema e do entorno do bairro Paraíso, em Santo André, no Grande ABC, sofrerão cortes intermitentes no fornecimento de água entre o final da noite de domingo, 15, e durante boa parte de segunda-feira, 16, em razão de serviços de manutenção na Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Grande.