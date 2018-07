Mão Santa anuncia saída do PMDB, rumo ao PSC O senador Mão Santa (PMDB-PI) anunciou anteontem, em plenário, que deixará o PMDB. A assessoria de imprensa do senador informou que o pedido de desfiliação só será protocolado na Justiça Eleitoral na próxima semana. De acordo com a assessoria, o senador chegou a estudar uma possível filiação ao PPS, mas deve se filiar ao PSC e faz planos de se candidatar à reeleição. Mão Santa decidiu sair do partido alegando não ter garantias de que será candidato no pleito do ano que vem.