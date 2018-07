Mapa da neblina mostra dez pontos de maior risco

Parte da responsabilidade para evitar acidentes é das próprias concessionárias que administram as rodovias e da Polícia Militar Rodoviária. Segundo a Artesp, a sinalização dos trechos críticos está sendo reforçada com faixas reflexivas, painéis de mensagem variável e placas. Mas outra parte da responsabilidade pela segurança é do motorista, que deve redobrar a atenção quando dirige sem visibilidade adequada. Por isso, a Artesp divulgou também uma lista de cuidados previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que precisam ser adotados quando a rodovia está sob forte neblina.

Entre as recomendações, há dicas básicas como reduzir a velocidade no trecho de neblina e não trafegar com o pisca-alerta aceso. Mas há também procedimentos que os motoristas não costumam seguir, como usar as faixas de sinalização do asfalto para orientar a direção e dirigir com pelo menos parte das janelas abertas. Sobre os faróis, a dica é usá-los ligados na potência baixa, uma vez que a neblina pode refletir a luz dos faróis altos. E sempre manter distância dos veículos trafegando à frente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.