Mapa das lojas

Shopping D. Não se preocupe mais em ficar perdido: totens com sistema de impressão facilitam chegar até a loja desejada. As crianças podem brincar de roqueiros na área destinada aos brinquedos, que não é muito grande, mas possui todos os instrumentos do game Rock Band. Além de não haver monitores para os menores, o pequeno fraldário deixa a desejar. Nos últimos 12 meses, 19 lojas foram abertas como as masculinas Ecko Unltd, Empório da Gravata, Upper e Frêdy. Sorte dos homens que, agora, têm mais opções.