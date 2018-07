Maquete virtual ajudará investigação da tragédia da Kiss Peritos da Polícia Civil do Distrito Federal começaram nesta terça-feira a elaborar uma maquete virtual da boate Kiss, em Santa Maria (RS). A primeira tarefa foi coletar imagens do interior da casa noturna com um scanner alemão de alta precisão para reconstruir em três dimensões o cenário da tragédia que matou 239 pessoas.