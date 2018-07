Máquina estoura tubulação de gás e bloqueia rua em SP

Segundo a assessoria de imprensa da Comgás, um "ramal do encanamento principal foi rompido" por uma retroescavadeira, que prestava serviços para a Subprefeitura da Sé na reforma da calçada. Equipes dos bombeiros, da CET e da Comgás estavam no local até as 3h. A área foi isolada. O vazamento foi estancado por completo à 1h45.

A previsão da Comgás era de que até as 5h o reparo na tubulação estivesse finalizado. O cheiro de gás sentido na região era muito forte. Uma pessoa foi encaminhada pelos bombeiros para o pronto-socorro da Santa Casa após inalar o gás.