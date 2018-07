Máquina transforma pensamento em música

Músicos poderão, no futuro, ser capazes de tocar instrumentos usando somente a força do pensamento. Pesquisadores do Goldsmiths College, da Universidade de Londres, desenvolveram uma tecnologia para traduzir pensamentos em notas musicais. O Brain Computer Interface for Music funciona com eletrodos que são presos à cabeça. Eles detectam impulsos elétricos do cérebro que passam por uma máquina de eletroencefalografia (EEG) e são analisados. O responsável pelo projeto, Mick Grierson, fez uma demonstração do sistema para a BBC. O projeto tem como objetivo fazer com que pessoas que têm dificuldade em usar as mãos possam fazer e tocar música. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.