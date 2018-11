Máquina utilizada por estelionatários é apreendida

O equipamento, provido de uma microcâmera e alimentado por 10 baterias de celular, teria causado o acionamento do alarme do sistema de monitoramento do banco. Policiais militares do 19º Batalhão foram até o local e apreenderam a máquina na presença de funcionários da empresa privada que presta serviço de segurança para o banco.

A polícia acredita que o equipamento transferia simultaneamente para os criminosos os dados dos correntistas assim que estes utilizavam os caixas. Com os dados, a quadrilha efetuava os golpes via internet. Imagens do circuito interno de TV da agência serão analisadas pela perícia para que os responsáveis pela instalação e os demais integrantes da quadrilha possam ser identificados e presos.