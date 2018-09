Mar adentro

Debruçada sobre uma baía e cercada por montanhas, esta casa no litoral sul de São Paulo tira proveito do visual privilegiado, trazendo para dentro a beleza azul e verde do entorno. Projetada pela arquiteta Ana Maria Vieira Santos, tem cômodos amplos com grandes aberturas para o mar. "Quis enquadrar a paisagem. Por isso, abusei dos panos de vidro, dos espelhos, da livre circulação entre os ambiente. Aqui não existem salas fechadas. Quando alguém quer privacidade ou se está muito frio, o máximo que se faz é fechar os vidros", afirma.

Entre a espera pela autorização para construir no terreno, em uma encosta, e a obra foram oito anos. "São 32 metros do nível da rua até o mar", diz Ana Maria. "O projeto não foi difícil. Quem teve de quebrar a cabeça mesmo foi o calculista", brinca. A casa, de arquitetura contemporânea, ficou pronta há cinco anos e tem quatro patamares, o que obrigou a arquiteta a instalar um elevador - "há sempre pessoas idosas, crianças de colo, compras".

No piso que fica na altura da rua, o mais alto da casa, assim que se abre a porta principal, o visitante tem pela frente a visão do mar e da montanha. Logo depois do hall com pé-direito de 5,5 metros, um espelho d’água com pastilhas verdes e cascata - "água não pode faltar nos meus projetos" - completa as boas-vindas. Como um convite para contemplar a vista, espreguiçadeiras foram dispostas na área externa, cercada por guarda-corpos de vidro, como nos outros níveis da casa.

O piso abaixo é todo reservado à área íntima, com cinco suítes - três voltadas para o mar e duas para a mata -, além dos três dormitórios que ficam no pavimento de entrada. "Não fiz janelas, mas panos de vidro que descem do teto até o chão. Não tinha outro jeito de tirar partido dessa paisagem maravilhosa", diz a arquiteta.

Descendo mais um patamar, está a área social voltada para a baía, que é, sem dúvida, o coração da casa. O pé-direito de 4,5 m e os panos e portas de vidro deixam toda a luz entrar no living com lareira, home theater e sala de jantar. Com exceção do espaço da TV, não há divisões entre os ambientes, só mesmo quando muito necessários são fechas as portas de correr.

Lá fora, mais espreguiçadeiras ao lado da piscina e, em um sombreado, no deque, mesa, cadeiras e bancos de madeira para um almoço descompromissado ou um drinque à noite.

Azul infinito. A piscina, com pastilhas azuis, é um capítulo à parte. Com borda infinita, de certos ângulos, ela parece se juntar com o mar e avança alguns centímetros pelo living. "É a casa das águas, ela está presente para onde quer que se olhe", diz a arquiteta.

No piso da área social, ela fez um pergolado de concreto por onde começam a subir hibiscos amarelos - mais uma cor para se somar ao azul e ao verde dominantes. E, como se já não fosse o bastante, há um outro atrativo para aproveitar os dias de sol à beira da piscina: pelo guarda-corpo transparente, às vezes, é possível ver tartarugas passando junto às pedras no mar.

Ana Maria reservou o andar abaixo para o spa, a sala de ginástica, um espaço para meditação e a área de serviços. Apesar da imponência da casa, a arquiteta priorizou soluções sem ostentação. Na obra, foram usados, basicamente, concreto, vidro, madeira e o prático limestone para o piso. Muitos móveis foram desenhados pela própria Ana Maria, como a mesa de centro do living, uma combinação de madeira envelhecida e palha rústica chinesa.

Aliás, o oriental está bastante presente no décor, por exemplo, com cadeiras chinesas e balinesas, cadeirinhas da Tailândia e malas da China antiga. "O décor não é nem sofisticado nem rústico demais. Gosto de palha com madeira junto a almofadas brancas. Nada mais justo para uma casa de praia."

