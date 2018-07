Mar amanhece agitado no litoral sul de São Paulo As praias do litoral sul de São Paulo amanheceram com mar agitado neste domingo. Segundo a Climatempo, um ciclone extratropical ao largo da costa da Argentina avançava para o sudeste brasileiro e poderia causar o fenômeno no fim de semana, associado a uma frente fria, que também atingiu a região. A ressaca foi registrada na costa de Santos pela Agência Estado.