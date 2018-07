Mar do Norte tem seu maior vazamento de óleo em 10 anos

LONDRES

Um vazamento de mais de 200 mil litros de petróleo, ocorrido na semana passada, foi o maior no Mar do Norte em dez anos, afirmou ontem o Ministério da Energia britânico. O problema ocorreu na plataforma Gannet Alpha, na costa leste da Escócia, de propriedade conjunta da Shell - responsável por sua operação - e da Esso, subsidiária da americana Exxon Mobil.

Glen Cayley, diretor técnico da área de produção e exploração da Shell para a Europa, disse que, apesar de o derramamento ter sido "significativo", em comparação com o volume que normalmente vaza no Mar do Norte, o óleo não deve atingir a costa, pois as ondas devem dispersá-lo. Não ficou claro quando o vazamento começou. A Shell só comunicou o fato na sexta-feira e no sábado informou que a situação estava controlada.

Cayley disse que a linha de fluxo para a plataforma apresentava ontem vazamento de apenas cinco barris por dia. Ele reforçou que todas as pessoas trabalhando no local estavam seguras. A plataforma segue em operação.

Segundo o governo britânico, o vazamento é pequeno comparado com o ocorrido em uma plataforma da British Petroleum no Golfo do México, em 2010.

As empresas britânicas do setor petrolífero que operam em alto-mar têm ótima reputação quando se trata de segurança, "por isso é frustrante a ocorrência desse derramamento. Levamos muito a sério qualquer vazamento e vamos investigar as causas desse incidente e tirar lições da resposta a ele", disse o governo. A Guarda Costeira britânica faz voos duas vezes por dia sobre a área para averiguar a situação.

Em comunicado, a Shell declarou que o vazamento cobria uma área de 31 km de largura por 4,3 km de comprimento. A cada ano, há pequenos vazamentos no Mar do Norte. O Departamento de Energia e Mudança Climática da Grã-Bretanha estima que, em 2009, pouco mais de 50 mil litros de óleo vazaram ali.

Ocorrência. O último grande incidente no Mar do Norte ocorreu em 1993, quando o MV Braer, que transportava mais de 80 mil litros de óleo cru, encalhou durante uma tempestade nas Ilhas Shetland. / AP e REUTERS