Marabá pode deixar lista de desmatadores do governo Conhecido nas décadas passadas pelos altos índices de desmatamento - e de violência -, o município de Marabá, no Pará, tem hoje 82% de seu território inserido no Cadastro Ambiental Rural (CAR). O número foi divulgado nesta semana durante o balanço dos resultados do programa Municípios Verdes, apresentado ao Ministério Público Federal (MPF) por representantes da prefeitura de Marabá e da ONG The Nature Conservancy. Até outubro, a cidade inscreveu no CAR 1.043 imóveis particulares e 85 áreas de assentamentos.