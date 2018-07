Marabá pode deixar lista de desmatadores do governo

O número foi divulgado nesta semana durante o balanço dos resultados do programa Municípios Verdes, apresentado ao Ministério Público Federal (MPF) por representantes da prefeitura de Marabá e da ONG The Nature Conservancy. Até outubro, a cidade inscreveu no CAR 1.043 imóveis particulares e 85 áreas de assentamentos.

Com isso, Marabá já cumpriu duas condições para sair da lista dos maiores desmatadores da Amazônia: cadastrou mais de 80% do território e, de 2008 a 2010, seus índices de desmate não alcançaram 60% da média registrada entre 2005 e 2008. Falta a última condição: não ter mais que 40 km2 de área desmatada no ano. A lista de desmatadores, elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente, gera restrições de créditos para a agropecuária dos municípios citados.