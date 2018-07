Maracanã entra em obras para Copa de 2014

A reforma, orçada em 705,6 milhões de reais, foi iniciada pela retirada das cadeiras do anel inferior do estádio, provável palco da final do Mundial que será realizado no país.

Com o início das obras, que estavam previstas para começar em março, o estádio terá sua capacidade reduzida de mais de 90.000 para 45.000 pessoas pelos próximos 50 dias. Depois desse período, o estádio deve ser completamente fechado ao público.

Entre as mudanças estão a reconfiguração do anel inferior do estádio, a construção de novas rampas de acesso, a ampliação da cobertura da arquibancada, e a redução das dimensões do campo.

O prazo de conclusão da obra é 900 dias -- o novo Maracanã terá que ser entregue no dia 31 de dezembro de 2012, a tempo de ser utilizado na Copa das Confederações a ser realizada no ano seguinte.

Essa será a segunda grande reforma realizada no ex-maior estádio do mundo recentemente. Antes dos Jogos Pan-Americanos de 2007, o estádio passou quase um ano fechado para obras ao custo de mais de 130 milhões de reais, que, no entanto, não foram suficientes para cumprir as exigências da Fifa.