Maracatus homenageiam Mestre Salu em Olinda Os maracatus de baque solto se apresentaram com vigor, colorido e alegria, como em procissão, na tarde de hoje, no Espaço Ilumiara Zumbi, Cidade Tabajara, em Olinda (PE), com o objetivo de reverenciar Manoel Salustiano da Silva, o Mestre Salu. Considerado o embaixador da cultura pernambucana, ele morreu em agosto do ano passado e sua história, conquistas e luta pela preservação da cultura popular foram o principal tema das toadas feitas durante a apresentação das agremiações. O primeiro a se apresentar foi o Piaba de Ouro, criado por Salu em 1977. Coube ao seu filho, Cleiton Salu, 31 anos, puxar a toada em que pranteou sua partida e falou da saudade de Salu como pai e mestre. Os caboclos de lança se destacavam, com suas cabeleiras de celofane, lanças e chocalhos emitindo um som ensurdecedor, pendurados sob as golas bordadas de lantejoulas. Os caboclos de pena e as baianas também faziam suas evoluções, rodopiando, acompanhados das orquestras formadas por instrumentos de percussão e sopro. Depois do Piaba, se revezariam no Ilumiara dezenas de maracatus como o Leão Vencedor, de Carpina, e o Pavão Dourado, de Tracunhaém. A previsão era de só parar por volta das três horas da madrugada desta terça-feira, retomando o desfile em Aliança, durante todo o dia, com outros maracatus. O Cambinda Brasileira, fundado em 1918, o mais antigo da cidade, e o Estrela de Ouro, de Aliança, foram alguns dos que mais brilharam, com mais de 130 integrantes cada um. Os maracatus rurais unem as culturas africana e indígena, têm seu berço na zona da mata e são integrados majoritariamente por camponeses da monocultura da cana-de-açúcar. A tradição tem sido passada de pais para filhos e muitos maracatus rurais Tem surgido a partir da década de 90. Violência Quatro foliões que acompanhavam o bloco "As Ratazanas", ontem no bairro da Sapucaia, periferia de Olinda, foram feridas de raspão por tiros disparados durante o desfile da agremiação. As vítimas foram atendidas no Hospital da Restauração, no Recife, e receberam alta em seguida. De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, os disparos teriam sido feitos a ermo, numa indicação de que não houve briga nem um alvo específico. Teriam sido feitos por uma só pessoa. O caso está sendo investigado pela delegacia do Varadouro, em Olinda.