Maradona faz outra surpresa: Aimar Diego Maradona convocou ontem jogadores que atuam no exterior para formar a seleção argentina que enfrenta Gana em amistoso, quarta-feira, em Córdoba. Depois de surpreender ao integrar ao time o meia Ariel Ortega, de 35 anos, do River Plate, fora da equipe há seis anos, agora o técnico chamou Pablo Aimar, do Benfica.