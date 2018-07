Maradona não tem capacidade como treinador, diz Cantatore

Maradona assumiu o comando da seleção argentina em novembro de 2008 em lugar de Alfio Basile, que deixou a equipe após a histórica derrota fora de casa por 1 a 0 para o Chile um mês antes, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Com Maradona no banco, a equipe fez uma campanha fraca, que levou a equipe a se qualificar para o Mundial apenas na última rodada das eliminatórias.

Cantatore, que em sua carreira como treinador dirigiu as equipes espanholas do Real Valladolid, Sevilla, Tenerife, Real Bétis e Sporting Gijón entre 1985 e 2001, disse não ter confiança no trabalho de Maradona pela sua falta de experiência.

"Não tenho nenhuma confiança em Maradona como treinador, então não poderia dizer como ele está indo na Argentina. Não se trata de um técnico para dirigir Argentina. Por qualquer motivo. O que acontece é que o (Julio) Grondona (presidente da Confederação Argentina) o escolheu e ele deve assumir as responsabilidades", disse à Reuters na última quinta-feira.

"Eu não acho que ele seja capaz de liderar qualquer equipe importante da América do Sul ou da Europa. Para mim ele não tem nenhuma qualidade como treinador," acrescentou o argentino naturalizado chileno.

A passagem de Maradona na Argentina gerou críticas quanto ao fraco desempenho na segunda partida de Maradona nas eliminatórias, quando a equipe sofreu uma derrota histórica para a Bolívia em La Paz.

Cantatore disse que este resultado demonstra a incompetência de Maradona no cargo, o que torna difícil projetar o desempenho da equipe na Copa do Mundo.

"É incerto, sem dúvida. Imagine que você foi para a Bolívia e perdeu por 6 a 1. É difícil jogar na altitude, mas perder para a Bolívia por esse placar tira o crédito de qualquer pessoa," disse ele.

A seleção argentina está no Grupo B da Copa do Mundo ao lado de Nigéria, Coréia do Sul e a Grécia.

ESPANHA NÃO É INVENCÍVEL

A Espanha, rival do Chile no Grupo H da Copa do Mundo junto com Honduras e Suíça, é uma das favoritas ao título, mas precisa lidar com concorrentes de peso histórico na competição, disse Cantatore.

"A Espanha deve estar entre as três ou quatro equipes que você acha que pode ser campeã do mundo pela grande campanha que fez na Eurocopa, mas não há garantia de que vai ser campeã," disse o ex-técnico radicado no Chile.

"Equipes como o Brasil, assim como a Argentina, Alemanha e Itália, sempre terão que respeitar as equipes," acrescentou o também ex-treinador do Sporting Lisboa, de Portugal.

Cantatore disse que a Espanha não é um rival imbatível para a equipe chilena liderada pelo argentino Marcelo Bielsa.

"É lógico que você tem que encará-los com respeito, mas o Chile teve um desempenho muito bom com Bielsa e nós não podemos vê-los como um adversário invencível. A Espanha será uma equipe difícil de ser batida difícil, mas o Chile tem um desempenho muito bom e eu espero que possa se repetir", acrescentou.

"Não é impossível (vencer). Chile vai enfrentar um time que foi campeão da Europa, mas com base naquilo que tem, o Chile é uma equipe muito equilibrada e que vem com uma campanha brilhante", acrescentou.

(Reportagem de Claudio Cerda)