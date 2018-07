Maradona proibido de acompanhar sorteio O técnico Diego Maradona foi proibido pela Fifa de assistir ao sorteio dos grupos para a Copa de 2010, no dia 4, na Cidade do Cabo. Maradona foi suspenso no dia 15 de novembro por ter utilizado palavras obscenas contra a imprensa após a vitória da Argentina sobre o Uruguai (1 a 0), pelas Eliminatórias Sul-Americanas, que garantiu a classificação de seu país. A Fifa informou que a punição se aplica a todas as atividades relacionadas ao futebol.