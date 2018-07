Maranhão adianta vacina contra gripe suína para gestante

Uma gestante de 25 anos morreu na madrugada desta sexta-feira, no Maranhão, com suspeita de ter contraído o vírus H1N1, conhecido como o causador da gripe suína. Neste ano, pelo menos uma grávida, de 23 anos, morreu em decorrência da doença. Outros casos estão sendo investigados. Os exames são realizados no Instituto Evandro Chagas, no Pará.

Neste domingo, começa também no Maranhão a vacinação de pessoas com doenças crônicas até 60 anos de idade e em crianças de seis meses a dois anos. As pessoas poderão se vacinar em um dos 300 postos de espalhados em quatro municípios do Estado.