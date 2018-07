Maranhão confirma morte de grávida por gripe suína

A mulher faleceu no último sábado no Hospital Municipal Clementino Moura, em São Luís. Outros dois casos foram confirmados na Capital: uma mulher de 36 anos com seis meses de gravidez, internada no Hospital Português, e o de uma mulher de 45 anos que está no Hospital Presidente Dutra.

Além deles, há nove casos suspeitos, com material em análise, sendo quatro em São Luís e cinco no interior do Estado. Os exames estão sendo analisados pelo Instituto Evandro Chagas, de Belém do Pará.