Maranhão confirma oitava morte provocada pelas chuvas

Segundo a Defesa Civil do Estado, o Rio Mearim, que corta grande parte do Estado, ainda está 14,5 metros acima do nível normal, deixando 31.715 pessoas desalojadas (podem contar com a ajuda de parentes e conhecidos) e outras 24.083 desabrigadas (estão alojadas em abrigos públicos). Cerca de 58 municípios já decretaram situação de emergência e 54 pedidos já foram homologados pelo governo, de acordo com a Defesa Civil.