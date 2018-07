Maranhão decreta estado de emergência em presídios O governo do Estado do Maranhão decretou estado de emergência no sistema Carcerário estadual e já solicitou apoio da Força Nacional de Segurança para controlar a crise que se instalou desde quarta-feira, 09, quando duas facções criminosas - o Bonde dos 40 e o Primeiro Comando do Maranhão (PCM) entraram em confronto dentro do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, deixando um saldo de nove mortos e 20 feridos.