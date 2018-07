Maranhão já tem 118 municípios em emergência Já chega a 118 o total de municípios que decretaram situação de emergência em razão das chuvas no Maranhão, segundo informações da Defesa Civil do Estado. Hoje, decretaram situação de emergência as cidades de Santa Luzia, Vila dos Martírios, Colinas, Formosa da Serra Negra. Até agora, 13 pessoas morreram no Maranhão em decorrência das enchentes.