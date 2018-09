Maranhão tem aumento de 370% nos casos de dengue

Segundo o coordenador do programa estadual de combate a dengue, José Batista da Silva, o início mais cedo das chuvas é uma das principais explicações para o crescimento do número de casos da doença. "Uma das razões que contribuiu para esse aumento reside no fato do início precoce do período chuvoso em 2011, enquanto que em 2010, o período chuvoso só teve início a partir do mês de abril", disse.

Na tentativa de conter o avanço da moléstia, o governo do Maranhão lançou um plano emergencial de combate a dengue. Apenas na capital, uma força tarefa com 550 agentes de saúde, equipes do exército e do Corpo de Bombeiros, apoiados por 20 carros "fumacê" e outros dez veículos estão sendo empregados para combater a doença. A última epidemia no Maranhão foi registrada em 2007, quando foram contabilizados mais de 14.616 casos, sendo que 136 foram de dengue hemorrágica. Naquele ano foram 13 mortes.