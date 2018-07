Maranhão transfere 22 detentos para presídios federais Após as recentes cenas de violência no presídio de Pedrinhas, no Maranhão, 22 presos foram transferidos de lá para penitenciárias federais. Segundo informou nesta quarta-feira, 08, o Ministério da Justiça, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) analisa ainda abrir outras vagas para isolamento de mais detentos envolvidos nos casos. O Ministério ainda não detalhou para quais penitenciárias federais esses presos foram mandados, nem quantos ainda precisam ser transferidos. Depois da divulgação de vídeos que mostram presos decapitados dentro do presídio de Pedrinhas, a Organização das Nações Unidas (ONU) pediu investigação do caso.