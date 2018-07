Maratona de cem horas de futsal reúne 2,3 mil jogadores no Japão

Uma maratona de futsal, realizada por brasileiros e japoneses na cidade de Oizumi, no centro do Japão, reuniu 2.390 jogadores em cem horas ininterruptas de jogo.

Um total de 1.873 gols foram marcados no evento, que pode agora ser incluído no Guinness World Record como a mais longa partida de Futsal já disputada.

A maratona foi organizado para arrecadar dinheiro para bancar os estudos de crianças brasileiras que estão fora da escola por causa da crise econômica. Cada participante pagou uma taxa para entrar em quadra.

O jogo começou no sábado, às 10h, e terminou apenas nesta quarta-feira, às 14h. Crianças a partir dos 4 anos e adultos de várias nacionalidades e de várias partes do Japão participaram da longa partida.

A data de nascimento definia qual o time a pessoa iria integrar - ano par jogava no time Esperança e ímpar, no Amizade.

Desemprego

Muitas famílias dekasseguis perderam a renda com o aumento do desemprego no país. Sem salário, muitos pais foram obrigados a tirar os filhos da escola

"Quisemos, com este evento, conscientizar os pais da importância de se estudar. Não sabemos quantas bolsas vamos conseguir doar ainda, mas se conseguirmos trazer ao menos um aluno de volta para a escola já estaremos felizes", contou Elson Ito, um dos organizadores, à BBC Brasil.

Ele espera oferecer ao menos 50 bolsas de estudos.

Para homologação pelo Guinness World Record, três câmeras foram instaladas ao redor da quadra e o resultado também foi documentado em um relatório. Um grupo de fiscais acompanhou todo o evento.

"O processo é complicado e demorado porque não existe essa categoria ainda no livro, e eles precisam analisar todos os documentos e as regras do jogo", explicou Eduardo Yujiro Abe, da organização do evento. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.