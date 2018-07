Maratona de inverno

Para fechar esta primeira sequência, foram escalados o Funk Como Le Gusta, no sáb., 22h, com sua já tradicional mistura de jazz, ritmos latinos e música brasileira, e as bandas de pop rock adolescente CW7 e Restart, no dom., a partir das 15h.

Nas semanas seguintes, programe-se para muitas outras apresentações, com destaque para os show de Lenine no dia 21/7, Emicida no dia 4/8 e, no encerramento, Marcelo Jeneci no dia 5/8. Confira a lista completa de apresentações baixo.

Arena FICA. Estrada da Roseira, 1.500, Km 8, Mairiporã.

6ª e sáb., 22h; dom., 15h.

R$ 30/R$ 300. Até 5/8. www.ficanacantareira.com.br