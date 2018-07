Maratona de livros Prepare os olhos e capriche na leitura: quinta-feira (9) começa a 22ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Até o dia 19, a organização espera receber no evento 800 mil pessoas, que circularão entre os 480 expositores (desses, 134 são internacionais). Pavilhão de Exposições do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. 10h/22h. R$ 12. Até 19/8.