Marcas da violência se espalham pelo centro do Rio As marcas da violência no confronto entre manifestantes e policiais estavam espalhadas pelo centro do Rio nesta quarta-feira, 15. Agências bancárias foram depredadas. Prédios tiveram as fachadas destruídas. Alvo principal, o Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal, teve vidros quebrados e as laterais completamente pichadas. Manifestantes tentaram incendiar janelas do palácio. Arrancados, os tapumes de alumínio colocados na véspera para proteger a fachada serviram de escudo na briga com a PM.