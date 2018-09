Marcas próprias confirmam potencial do setor A criação de marcas próprias por grandes redes de varejo para produtos orgânicos confirma o crescimento do setor. Na rede Carrefour, esse mercado tem crescido 20% ao ano, estimulado pela profissionalização dos agricultores produtores de frutas, legumes e verduras (FLV), informa o gerente de Inovação e Qualidade das Marcas Próprias, Fernando Augusto Del Grossi. A rede trabalha com mais de 100 itens orgânicos, em 100% das lojas, entre alimentos in natura e industrializados. "A marca de orgânicos, que compõe a linha de produtos saudáveis, tem embalagem moderna e apresentação diferenciada, para mostrar ao consumidor que os benefícios do alimento orgânico vão além da não aplicação de agrotóxicos, mas que também obedece a critérios sociais."