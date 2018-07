O ala Marcelinho entrou ontem para a história dos Campeonatos Brasileiros ao marcar 63 pontos (38 no primeiro tempo) e acertar 16 arremessos de três pontos, em 21 tentativas, na vitória do Flamengo sobre o São José por 101 a 89. Esse novo recorde bate os 59 pontos marcados por Oscar Schmidt no Nacional de 1999, quando atuava pelo Mackenzie.