Marcello Novaes é pego em blitz e fica sem CNH São Paulo, 08/07/2012 - O ator Marcello Novaes se recusou a fazer o teste do bafômetro em blitz da Lei Seca na madrugada deste sábado, em Copacabana, zona sul do Rio, e teve a carteira nacional de habilitação (CNH) apreendida. O ator, que faz o personagem Max na novela Avenida Brasil, da TV Globo, foi multado em R$ 191,54 e levou sete pontos na carteira - a infração é gravíssima. O carro foi liberado depois por um condutor habilitado. Em 2011, Novaes também se recusou a fazer o teste e acabou multado. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo